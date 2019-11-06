Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Nanban", Augsburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Den zweiten Tag in Augsburg verbringen die Gastronomen bei Jaey Ho (48) und seinem "Restaurant Nanban". Jaey hat vor Kurzem erst eröffnet und bietet eine Fusionsküche aus asiatischen und europäischen Gerichten an. Dabei entfernt er sich vom klassischen asiatischen Ambiente und trumpft mit moderner Dekoration. Lassen sich die Mitstreiter nur durch das Essen ins ferne Asien entführen, und was hält Mike Süßer vom Konzept? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins