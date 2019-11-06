Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Schwarze Kiste", Augsburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Heute lädt Sebastian Hrabak (36) zu sich in die "Schwarze Kiste" ein. Er möchte mit stylischem Ambiente, guter Küche und einem besonderen Konzept überzeugen. Gestartet ist die "Schwarze Kiste" als Café und hat sich zu einem Burger-Restaurant mit mehreren Standorten hochgearbeitet. Kann Sebastian mit seinem Team und seinen Ideen bei Mike Süßer punkten oder sollte er doch lieber bei Kaffee bleiben? Rechte: kabel eins
