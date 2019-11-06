Zum Inhalt springenBarrierefrei
"MAXIMILIAN'S", Augsburg

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Für das große Wochenfinale der "Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt"-Runde besuchen wir Simon Lang (37) im "Restaurant MAXIMILIAN'S" direkt an der historischen Prachtmeile. Im Hotel Steigenberger bewirtet Simon die Crème de la Crème Augsburgs. Hochwertige Produkte und ein Koch, der schon unter Starköchen gearbeitet hat, locken allerlei Gäste. Kann Simon den Erwartungen standhalten oder enttäuscht er seine Kollegen? Rechte: kabel eins

