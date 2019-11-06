Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Ratatouille", Düsseldorf
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Fünf Sieger aus früheren "Mein Lokal, Dein Lokal"-Folgen treten nochmal an, um sich mit den "Besten der Besten" im Rheinland zu messen: Der gebürtige Iraner und gelernte Koch Saeid Keshvari (37) läutet die Woche in seinem Restaurant "Ratatouille" ein. Saeid will in seinem Bistro mit authentischer und frischer Küche mit original französischem Charme überzeugen. Doch reicht das für den Sieg? Rechte: kabel eins
