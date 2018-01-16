Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 16.01.2018: "Poisson", Köln
44 Min.Folge vom 16.01.2018Ab 6
Im Herzen von Köln lädt Ralf Marhencke heute in sein französisches Restaurant "Poisson" ein. Das Lokal bietet den Gästen feinste Fisch- und Meeresfrüchtespezialitäten. Inhaber Ralf kennt nicht nur die meisten seiner Gäste persönlich, er ist auch der Chef in der Küche. Mit einem Mix aus ausgefallenen Kreationen mit frischen Zutaten und exzellenten Weinen will der erfahrene Koch die anderen vier Gastronomen für sich gewinnen.
Genre:Kochen, Reality
