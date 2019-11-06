Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Henks Kuechen.bar", Braunschweig

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Henks Kuechen.bar", Braunschweig

"Henks Kuechen.bar", BraunschweigJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Henks Kuechen.bar", Braunschweig

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine neue Woche, eine neue Stadt: Der Profi kommt nach Braunschweig. Heute lernen die Gastronomen und Profikoch Mike Süsser ein ganz besonderes Konzept kennen: Restaurant, Kochschule und eine Bar in einem! Das alles hat "Henks Kuechen.bar" zu bieten. Vielleicht zu viel des Guten? Henk Mulder und Hozan Ibo laden als Gastgeber ein. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen