Meryl Deep Talk
Folge 15: Birgit Schrowage
65 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Sie ist eine Moderatorin der alten Schule und bis heute eines der bekanntesten RTL-Gesichter: Birgit Schrowange. In den 90er und 2000er Jahren prägte sie das RTL-Magazin Extra und war für Millionen Frauen ein Vorbild als sie zu Alter und Erscheinen stand. Doch wie ist das Leben nach der Kamera? Wie ist die Karriere nach der Karriere? Im Gespräch mit Meryl Deep erzählt Birgit wie ihr Leben heute ist und was sie bsi heute mit den Medien verbindet.
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Meryl Deep Talk
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!
Enthält Produktplatzierungen