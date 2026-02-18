Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Meryl Deep Talk

Birgit Schrowage

Talk? Now!Staffel 1Folge 15vom 18.02.2026
Birgit Schrowage

Birgit SchrowageJetzt kostenlos streamen

Meryl Deep Talk

Folge 15: Birgit Schrowage

65 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Sie ist eine Moderatorin der alten Schule und bis heute eines der bekanntesten RTL-Gesichter: Birgit Schrowange. In den 90er und 2000er Jahren prägte sie das RTL-Magazin Extra und war für Millionen Frauen ein Vorbild als sie zu Alter und Erscheinen stand. Doch wie ist das Leben nach der Kamera? Wie ist die Karriere nach der Karriere? Im Gespräch mit Meryl Deep erzählt Birgit wie ihr Leben heute ist und was sie bsi heute mit den Medien verbindet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Meryl Deep Talk
Talk? Now!
Meryl Deep Talk

Meryl Deep Talk

Alle 1 Staffeln und Folgen