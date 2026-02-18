Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Meryl Deep Talk

Laura Brümmer

Talk? Now!Staffel 1Folge 16vom 18.02.2026
Laura Brümmer

Laura BrümmerJetzt kostenlos streamen

Meryl Deep Talk

Folge 16: Laura Brümmer

69 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

"Laura Brümmer steht seit 20 Jahren auf der Bühne – als Musicaldarstellerin und heute als Comedian. In dieser Folge spricht sie so ehrlich wie selten über die Schattenseite der Musical-Branche: Wie ihr immer wieder gesagt wurde, sie sei zu dick – eine Verletzung, die bis heute nachwirkt. Wie sie eine Kollegin für eine Rolle vorschlug und dafür eine Drohung kassierte, die sie nie vergessen hat. Und warum der Wechsel von Musical zu Comedy für sie der Unterschied zwischen Funktionieren und Freiheit war. Wir sprechen über die Kraft weiblicher Solidarität in der Comedy-Szene – und darüber, warum diese Solidarität trotzdem nicht reicht, um es leicht zu machen. Ein Gespräch über Mut, Verletzlichkeit und die Entscheidung, trotzdem ehrlich zu bleiben."

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Meryl Deep Talk
Talk? Now!
Meryl Deep Talk

Meryl Deep Talk

Alle 1 Staffeln und Folgen