Meryl Deep Talk
Folge 6: Linus Weber
62 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
In dieser Folge von Meryl Deep Talk geht es um eine Frage, die viele bewegt – und die unser Bildungssystem selten ehrlich beantwortet: Warum hat Erfolg oft nichts mit guten Noten zu tun? Zu Gast ist Linus Weber – bekannt aus Germany’s Next Topmodel. Doch Linus ist weit mehr als ein Model. Er spricht offen über seine Legasthenie, seine Schulzeit voller Zweifel und darüber, wie sehr Lesen, Schreiben und Bewertungssysteme den eigenen Selbstwert prägen können.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Meryl Deep Talk
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!