Meryl Deep Talk
Folge 4: Julian und Luka
61 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Wie viel Angst macht euch der Tod und wie schafft ihr es euren Träumen zu folgen? In dieser Folge spreche ich mit Julian & Luka über ihre Wurzeln, den Berufseinstieg im Handwerk und ihrem Lebenstraum als Models und Schauspieler zu arbeiten. Was Freundschaft und die Angst vor dem Tod damit zu tun hat, erfährst du in dieser Folge.
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Meryl Deep Talk
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!
Enthält Produktplatzierungen