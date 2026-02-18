Meryl Deep Talk
Folge 8: Susan Sideropoulos
75 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Wie kann eine gute Beziehung gelingen? Susan Sideropoulos ist seit mehr als 30 Jahren mit ihrem Mann zusammen. Wie geht das und was können andere Menschen von den beiden lernen? Wir sprechen über Beziehungsglück, die Schattenseiten des Lebens und wie Susan es geschafft hat, ihre Schatten anzunehmen. Ein Gespräch über die Liebe, das Leben und die Zukunft.
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Meryl Deep Talk
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
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