Folge 29: Vielen Dank auch, Nick!
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Mila öffnet die Ex-Akten und stimmt einer Verabredung mit Sandra zu. Tobi besteht allerdings darauf, dass ihr erfundener Ex Ricky auch mit von der Partie ist. Also überzeugt sie Nick, den coolen Rocker zu geben. Der übertreibt seine Rolle allerdings derartig, dass Tobi Mila unterstellt sie habe für ihren "Ex" doch noch Gefühle. Zwischen Felicitas und Hendrik herrscht immer noch Eiszeit. Welcher der beiden Sturköpfe wird wohl zuerst nachgeben? Rechte: SIXX
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SIXX