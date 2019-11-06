Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019

Damit Mila kapiert, warum sich Frauen eine Schönheits-OP antun, hat Julian ein Interview mit einer seiner Patientinnen arrangiert. Anfangs läuft das Gespräch mit Swantje ganz gut, doch dann stürzt sich Mila einmal mehr kopfüber ins Fettnäpfchen - und erkennt, dass jeder sich so perfektionieren dürfen sollte, dass er sich selber mag. Rechte: SIXX

SAT.1
