Mila

Superschnuckel Undercover

SAT.1Staffel 1Folge 18vom 06.11.2019
Folge 18: Superschnuckel Undercover

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Mila freut sich total auf ihr Date mit Superschnuckel Kai. Sie ist fest davon überzeugt, dass es ein voller Erfolg wird - doch dann taucht er einfach nicht auf. Zumindest glaubt Mila das. Und: Sally trifft am Flughafen zufällig auf Jens. Natürlich zieht sie gleich alle Register ihrer Flirtkunst, doch er springt einfach nicht darauf an - und wird schließlich auch noch ziemlich unverschämt! Rechte: SIXX

