SAT.1Staffel 1Folge 11vom 26.09.2015
24 Min.Folge vom 26.09.2015Ab 6

Nach dem Tobi-Desaster diagnostiziert Sally bei Mila ein Titten-Trauma, das diese sich natürlich nicht eingestehen will. Erst als sie den ganzen Tag über von Brüsten in sämtlichen Variationen verfolgt wird und zu allem Überfluss auch noch für ihre Kolumne bei plastischen Chirurgen recherchieren soll, gibt sich Mila geschlagen: Dieser bescheuerte Tobi hat ihr tatsächlich das Herz gebrochen!

