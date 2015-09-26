Mila
Folge 11: Das Titten-Trauma
24 Min.Folge vom 26.09.2015Ab 6
Nach dem Tobi-Desaster diagnostiziert Sally bei Mila ein Titten-Trauma, das diese sich natürlich nicht eingestehen will. Erst als sie den ganzen Tag über von Brüsten in sämtlichen Variationen verfolgt wird und zu allem Überfluss auch noch für ihre Kolumne bei plastischen Chirurgen recherchieren soll, gibt sich Mila geschlagen: Dieser bescheuerte Tobi hat ihr tatsächlich das Herz gebrochen!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mila
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX