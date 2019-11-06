Mila
Folge 16: Uwes Schweinereien
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Mila ist stinksauer, als sie herausfindet, dass Uwe unter ihrem Namen an ihrer Kolumne herumgepfuscht und sie in einen schlüpfrigen Softporno verwandelt hat. Damit nicht genug: Da die Klickzahlen wegen seiner kleinen Schweinereien durch die Decke gehen, will er gleich den nächsten Schmuddel-Text in Milas Namen verfassen! Felicitas versucht unterdessen, irgendwie Geld für Luisas Hochzeit zusammenzukratzen. Sparen ist allerdings nicht gerade ihre Stärke. Rechte: SIXX
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SIXX