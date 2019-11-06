Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
29 Min.Folge vom 06.11.2019

Manche Tage haben es in sich: Diese Erfahrung muss Mila, überzeugter Single und App-Kritikerin, heute machen. Sie wird von einer "dunklen Macht" verfolgt. Der Liebe. Als zur Krönung ihre kleine Schwester die Verlobung bekannt gibt und Milas Mutter sich Sorgen macht, dass Mila ein "Fall für die Resterampe" wird, beschließt Mila dass es Zeit ist, die Liebe zu finden. Im besten Fall mit einem Mann. Dafür gibt sie sich 287 Tage Zeit. Denn dann heiratet ihre Schwester. Rechte: SIXX

