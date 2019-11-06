Mila
Folge 17: Ein textiles Problem
24 Min.Folge vom 06.11.2019
Mila hat ein ernstes textiles Problem: Für ein Date mit ihrem Online-Flirt Kai hat sie extra ihr Glücks-T-Shirt gewaschen. Leider ist es beim Trocknen vom Balkon geflattert und hängt nun in einer Baumkrone. Doch ohne das Shirt wird das Date sicher ein Desaster! Also engagiert sie Nick als T-Shirt-Retter. Und: Seit Jens ihr eröffnet hat, dass er künftig in Berlin lebt, hat Theresa die nackte Panik befallen. Schließlich war das Nur-alle-drei-Wochen-sehen-Arrangement doch perfekt! Rechte: SIXX
Weitere Folgen in Staffel 1
Mila
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SIXX