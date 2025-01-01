Mila
Folge 4: Ihr erstes Date
28 Min.Ab 6
Unverhofft begegnet Mila dem durchschnittlichsten Mann Deutschlands und beschließt, es darauf ankommen zu lassen: Sie wagt sich auf ihr erstes Date. Doch ob das Erste immer gleich das Beste ist? Und wieviel Durchschnitt tut einem Mann gut?
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX