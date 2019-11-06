Mila
Folge 70: Angekettet
24 Min.Folge vom 06.11.2019
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Mila kettet Marco an sich - und das nicht im übertragenen Sinne. Die beiden bekommen bei einem Junggesellenabschied Handschellen verpasst. Mila und ihr Ex-Freund kleben nun aneinander - was ihm so gar nicht recht ist. Nach und nach stellt sich heraus, dass Mila ihn vor drei Jahren mehr als nur ein bisschen verletzt hat. Ob sich das wieder gut machen lässt? Rechte: SIXX
Mila
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SIXX