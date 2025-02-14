Homestory Edda Manteufel - FounderJetzt kostenlos streamen
Miss Germany
Folge 1: Homestory Edda Manteufel - Founder
4 Min.Folge vom 14.02.2025
Kurzvorstellung Edda Manteufel. Edda tritt bei den Miss Germany Awards in der Kategorie Founder an. Ihr Herzensprojekt: In dem gemeinsam mit ihrer Mutter gegründeten Modelabel wird nicht nur inklusiv gearbeitet, die beiden Frauen nutzen auch die Kleidung als Statement, um Inklusion sichtbar zu machen.
