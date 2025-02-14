Homestory Luisa Gallardo Leon - FounderJetzt kostenlos streamen
Miss Germany
Folge 3: Homestory Luisa Gallardo Leon - Founder
4 Min.Folge vom 14.02.2025
Kurzvorstellung Luisa Gallardo Leon. Luisa tritt bei den Miss Germany Awards in der Kategorie Founder an. Mit Erfolg hat sich Luisa den Herausforderungen des Unternehmertums gestellt und überzeugt seither mit den süßen Kreationen, hinter denen harte Arbeit und eine klare Vision steckt.
Genre:Veranstaltung, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Miss Germany Studios / Thomas Schlüter