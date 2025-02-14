Homestory Valentina Busik - MoverJetzt kostenlos streamen
Miss Germany
Folge 6: Homestory Valentina Busik - Mover
4 Min.Folge vom 14.02.2025
Kurzvorstellung Valentina Busik. Valentina tritt bei den Miss Germany Awards in der Kategorie Mover an. Um die Versorgung von Patient:innen zu verbessern, hat sie mithilfe von KI einen Avatar entwickelt, der das Gesundheitssystem entlasten soll.
Miss Germany
Genre:Veranstaltung, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Miss Germany Studios / Thomas Schlüter