Miss Germany
Folge 7: Homestory Laura-Charlotte Lebrecht - Leader
3 Min.Folge vom 14.02.2025
Kurzvorstellung Laura-Charlotte Lebrecht. Laura tritt bei den Miss Germany Awards in der Kategorie Leader an. Als Führungskraft in einer Männerdomäne zeigt sie uns, dass Erfolg keine Geschlechtergrenzen kennt.
