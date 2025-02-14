Homestory Lu Zhang- MoverJetzt kostenlos streamen
Miss Germany
Folge 5: Homestory Lu Zhang- Mover
4 Min.Folge vom 14.02.2025
Kurzvorstellung Lu Zhang. Lu tritt bei den Miss Germany Awards in der Kategorie Mover an. Sie steht bereits vor ihrer nächsten Herausforderung: Job kündigen und sich als Patentanwältin selbstständig machen.
Genre:Veranstaltung, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Miss Germany Studios / Thomas Schlüter