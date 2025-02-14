Zum Inhalt springenBarrierefrei
brandedcampaigns3Staffel 1Folge 5vom 14.02.2025
4 Min.Folge vom 14.02.2025

Kurzvorstellung Lu Zhang. Lu tritt bei den Miss Germany Awards in der Kategorie Mover an. Sie steht bereits vor ihrer nächsten Herausforderung: Job kündigen und sich als Patentanwältin selbstständig machen.

