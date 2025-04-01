Mord ist ihr Hobby
Folge 12: Eine Leiche erster Klasse
46 Min.Ab 6
Auf dem Flug nach London trifft Jessica auf die reiche Erbin Sonny Greer und deren Chauffeur Leon, der für Sonny ein wertvolles Diamantcollier verwahrt. Als Leon während des Fluges ermordet wird und das Collier verschwindet, ist Jessicas Gespür gefragt. Ebenfalls mit an Bord ist Mr. Pogson, ein altgedienter Beamter von Scotland Yard, der Jessica bei den Ermittlungen hilft ...
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH