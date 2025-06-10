Mord ist ihr Hobby
Folge 7: Ein Nachruf mit Folgen
46 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 6
Als der Zeitungsverleger Lamar Bennett tot aufgefunden wird, liegt es an Jessica, den Fall aufzuklären. Sie erfährt, dass Bennett einer der meistgehassten Männer der Stadt ist und es somit einige Tatverdächtige gab. Unter anderem dessen Tochter, die Reporterin Kay Garrett, deren Vaterschaft er immer abgestritten hat. Oder auch Jessicas Freund Haskell, der von Bennett gefeuert wurde. Jessica engt den Kreis der möglichen Täter jedoch ein und entlarvt schließlich den Mörder.
Weitere Folgen in Staffel 3
Mord ist ihr Hobby
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH