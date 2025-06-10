Mord ist ihr Hobby
Folge 8: Morde auf Hawaii
46 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 12
Als der Grundstücksmakler Paul Mayfield auf Hawaii erschossen wird, fällt der Verdacht sofort auf Privatdetektiv Magnum. Da Magnums Erzfeind Captain Browning die Untersuchungen in dem Mordfall leitet, wird er schon bald in Untersuchungshaft gesteckt. Nun liegt es an Jessica herauszufinden, was während der Cocktailparty wirklich gesehen ist ...
