SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 6vom 06.06.2025
46 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12

Der fanatische Abenteurer David will gemeinsam mit seinen Freunden Alexandra, Suan, Coby und Bill den versunkenen Schatz von Cabot Cove heben. Doch schon nach dem ersten Tauchausflug kommt Billy nicht mehr lebend an die Wasseroberfläche - sein Sauerstoffgerät wurde manipuliert. Kurz darauf wird Alexandra auf offener Straße überfahren. Jessica ist davon überzeugt, dass das Unglück nicht zufällig geschehen, und beginnt zu ermitteln ...

