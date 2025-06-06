Mord ist ihr Hobby
Folge 5: Die letzte Mahlzeit
46 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 6
Victoria, Jessicas Nichte, bestreitet den gemeinsamen Lebensunterhalt für sich und ihren arbeitslosen Mann Howard erfolgreich in einer Werbeagentur. Als sie jedoch ihr Chef Larry Kinkaid darum bittet, mit einem Kunden nicht nur zu essen, sondern auch mit ihm auszugehen, lehnt Victoria entsetzt ab und kündigt. Wenig später wird Larry tot in seinem Büro aufgefunden - und Victoria verhaftet ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH