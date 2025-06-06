Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 3 Folge 5 vom 06.06.2025
46 Min. Folge vom 06.06.2025 Ab 6

Victoria, Jessicas Nichte, bestreitet den gemeinsamen Lebensunterhalt für sich und ihren arbeitslosen Mann Howard erfolgreich in einer Werbeagentur. Als sie jedoch ihr Chef Larry Kinkaid darum bittet, mit einem Kunden nicht nur zu essen, sondern auch mit ihm auszugehen, lehnt Victoria entsetzt ab und kündigt. Wenig später wird Larry tot in seinem Büro aufgefunden - und Victoria verhaftet ...

