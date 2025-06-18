Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 22vom 18.06.2025
46 Min.Folge vom 18.06.2025Ab 12

Der blinde Produzent Greg Dalton bittet Jessica, seinen neuesten Kriminalroman für eine Krimiserie auf Band zu sprechen. Während der Aufnahmen fällt im Tonstudio plötzlich das Licht aus. Als es kurze Zeit später wieder angeht, findet Jessica den Inhaber des Tonstudios erstochen auf dem Boden vor. Der Verdacht fällt sofort auf Greg, da es für ihn als Blinden ein Leichtes ist, in der Dunkelheit einen Mord zu begehen ...

SAT.1 GOLD
