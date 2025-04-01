Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Der Fall Edward Stone

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 1
Der Fall Edward Stone

Der Fall Edward StoneJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 1: Der Fall Edward Stone

45 Min.Ab 12

Angeblich soll Jessica in einem Mordfall den Kronzeugen Angelo Vitello bestochen haben, was zur Verurteilung des Angeklagten Edward Stone führte. Bei dem Versuch aus dem Gefängnis auszubrechen, kam dieser dann ums Leben. Nun verlangt seine Tochter Geraldine mit Hilfe ihres Anwalts Charlie Cosmo eine horrende Entschädigungssumme. Da sich Jessica jedoch keiner Schuld bewusst ist, fängt sie an, auf eigene Faust zu recherchieren ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen