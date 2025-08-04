Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 14vom 04.08.2025
Folge 14: Drama im Tierheim

46 Min.Folge vom 04.08.2025Ab 6

Jessica ist geschockt: In den Nachrichten erfährt sie von ihrer Verhaftung und dann von ihrem eigenen Tod bei einem mysteriösen Unfall! Sie findet heraus, dass es sich bei der Toten um eine Frau handelt, die Jessicas Identität angenommen hatte, Mitglied des "J.B. Fletcher Fan Clubs" und Hobby-Detektivin mit Leib und Seele war. Kurz darauf ereignet sich ein weiterer tragischer Unfall. Jessica nimmt die Ermittlungen auf ...

