Mord ist ihr Hobby
Folge 9: Die Ballade vom Tod
45 Min.Ab 12
Jessica besucht ihre Freundin, die Country-Sängerin Patti Sue Diamond, und deren Mann Bobby. Die Ehe der beiden ist am Ende, denn Bobby hat ein Verhältnis mit der Sängerin Brittany. Deren Freund hadert vor allem damit, dass sie nur noch Bobbys Songs singt und nicht seine. Als Bobby vergiftet und Patti Sue mit denselben Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert wird, wird Jessicas aktiv. Sie glaubt, dass ihre Freundin am Tod ihres Mann nicht ganz unschuldig ist.
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH