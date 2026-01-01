Mord ist ihr Hobby
Folge 3: Heirat um jeden Preis
45 Min.Ab 12
Der skrupellose Scheidungsanwalt Truman Calloway wird ermordet aufgefunden. Schnell gerät Ed Kriegler unter Tatverdacht, denn seine Frau Amy war Calloways Mandantin. Doch Amy glaubt an Eds Unschuld und bittet deshalb Dennis Stanton, einen Freund von Jessica, um Hilfe. Der findet heraus, dass nach Calloways Tod seine Ex-Frau Charmaine eine Lebensversicherung in Höhe von 250.000 Dollar erhält. Ist sie die Täterin?
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH