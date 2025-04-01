Zum Inhalt springenBarrierefrei
Original oder Fälschung

Jessica signiert in einer Buchhandlung in San Francisco gerade ihr neues Buch, da trifft sie ihren alten Bekannten Dennis Stanton wieder. Der ehemalige Juwelendieb arbeitet nun als Versicherungsagent. Er erzählt, dass ein nie veröffentlichtes Manuskript von Mark Twain, dessen Echtheit von bekannten Experten bestätigt wurde, versteigert werden soll. Bei Stantons Gesellschaft ist das Manuskript für fünf Millionen Dollar versichert. Dann gibt es einen ersten Toten ...

