Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Haus des Schreckens

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 13
Haus des Schreckens

Haus des SchreckensJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 13: Haus des Schreckens

44 Min.Ab 12

In den Universal Studios in Hollywood soll ein Krimi von Jessica verfilmt werden. Sie fliegt nach Kalifornien, um bei den Dreharbeiten anwesend zu sein. Sowohl die Assistentin der Produktion, Caroline, als auch der Filmproduzent Darryl Heyward begrüßen Jessica freudig. Die Hauptdarstellerin erweist sich allerdings als ziemlich kapriziös. Darryl hat eine Auseinandersetzung mit Monica, der Frau eines seiner Finanziers. Caroline wird Zeugin, wie Monica ihn daraufhin bedroht.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen