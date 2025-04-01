Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Bis in alle Ewigkeit

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 16
Bis in alle Ewigkeit

45 Min.Ab 12

Unfreiwillig wird Jessica Zeugin einer unerfreulichen Szene zwischen dem Soap-Star Joanna und ihrem Liebhaber Devon Lane, den sie nicht nur aus der Serie geschmissen hat, sondern auch aus ihrem Leben. Kurz darauf heiratet Joanna den wesentlich älteren Millionär Walter Bowman, der sich wegen ihr von seiner Frau Miriam getrennt hat. Bei der Trauung kommt es zum Eklat: Devon droht in aller Öffentlichkeit, Walter und Joanna umzubringen. Kurz darauf ist Walter tot ...

