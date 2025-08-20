Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Montezumas Rache

SAT.1 GOLD Staffel 8 Folge 19 vom 20.08.2025
Montezumas Rache

Mord ist ihr Hobby

Folge 19: Montezumas Rache

45 Min. Folge vom 20.08.2025 Ab 12

Jessica will in Mexiko ihren Freund Cyrus Ramsey besuchen, einen Archäologen, der ihr bei den Recherchen für ein neues Buch helfen will. Dort angekommen, herrscht große Aufregung: Die goldene Totenmaske Montezumas ist aus dem Nationalmuseum gestohlen worden. Der Dieb hat die Alarmanlage manipuliert und ist durch ein Dachfenster entkommen; Chief Quezada untersucht den dreisten Raub. Aber auch Jessica Fletcher beginnt, zu recherchieren ...

