Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Mysteriöse Widerstände

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 15
Mysteriöse Widerstände

Mysteriöse WiderständeJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 15: Mysteriöse Widerstände

45 Min.Ab 12

Auf Besuch in London will Jessica sich noch ein paar Tage Ruhe gönnen, mit ihrem alten Freund John Thurston shoppen gehen und ein Musical besuchen. Doch dann wird in Jessicas Hotel Nigel Atkins ermordet, ein Kollege von John. Jessica schaltet sich in die Ermittlungen ein, wird aber von Inspektor Stillwell konsequent behindert. Schließlich wird klar: Atkins war offenbar ein Doppelagent. Doch wer hat ihn getötet?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen