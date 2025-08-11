Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 4vom 11.08.2025
44 Min.Folge vom 11.08.2025Ab 12

Seit ein gewisser Wayne in Cabot Cove aufgetaucht ist, fällt Jessica das seltsame Verhalten von Sheriff Metzger auf. Wayne bekommt eine Stelle auf Zach Franklings Fischkutter, doch schon bald kommt es zu Streitereien zwischen dem Neuankömmling und Zachs Geschäftspartner Terry. Als Terry tot aufgefunden wird, ist Jessica alarmiert, doch wieder ist es Sheriff Metzger, der ein besonderes Engagement in dem Fall entwickelt.

SAT.1 GOLD
