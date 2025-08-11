Mord ist ihr Hobby
Folge 4: Verwandtes Blut
44 Min.Folge vom 11.08.2025Ab 12
Seit ein gewisser Wayne in Cabot Cove aufgetaucht ist, fällt Jessica das seltsame Verhalten von Sheriff Metzger auf. Wayne bekommt eine Stelle auf Zach Franklings Fischkutter, doch schon bald kommt es zu Streitereien zwischen dem Neuankömmling und Zachs Geschäftspartner Terry. Als Terry tot aufgefunden wird, ist Jessica alarmiert, doch wieder ist es Sheriff Metzger, der ein besonderes Engagement in dem Fall entwickelt.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH