Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Folge 10: Riskanter Transport
41 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Josh fiebert mit, als ein Bison-Junges auf die Welt kommt. Anderenorts wird gewerkelt, geschraubt und gebohrt: Eustaces Nachbarn kümmern sich um sein marodes Dach, und Mike nimmt einige Verbesserungen an seiner Jagdhütte vor.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 7-9, Season 9-11: A&E Television Networks, LLC & © Season 8: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC