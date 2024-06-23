Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Folge 9: Bisons in Gefahr
42 Min.Folge vom 23.06.2024Ab 12
Josh wappnet sich gegen Raubtiere und einen aufkommenden Schneesturm, um seine Herde zu beschützen. Jake reagiert indes auf einen Notruf: In der Wildnis wurde eine Person von einem Puma attackiert.
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Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 7-9, Season 9-11: A&E Television Networks, LLC & © Season 8: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC