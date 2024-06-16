Tückische StromschnellenJetzt kostenlos streamen
Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Folge 7: Tückische Stromschnellen
43 Min.Folge vom 16.06.2024Ab 12
Jake betrauert den Verlust eines jungen Schlittenhundes, während Kidd und Harry in eisbedeckten Gewässern ihr Glück beim Angeln versuchen. Josh gelingt hingegen ein großer Fang: Er erlegt einen Bison für einen seiner Kunden.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Alle Staffeln im Überblick
Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 7-9, Season 9-11: A&E Television Networks, LLC