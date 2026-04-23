Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Folge 4: Spuren im Schnee
41 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Martha und Elli stehen einem Zombie-Elch gegenüber. Unterdessen landen Kidd und Harry nach einem Ausrutscher im Fluss und versuchen, sich warm zu halten.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Alle Staffeln im Überblick
Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 7-9, Season 9-11: A&E Television Networks, LLC