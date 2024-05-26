Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Folge 2: Vorboten des Winters
39 Min.Folge vom 26.05.2024Ab 12
Jake ist auf der Jagd nach Kojoten, während Tom das erste Fell der Saison verbuchen kann. Nancy fertigt mit geübter Hand einen schweren und warmen Wintermantel aus Büffelfell. Kidd und Harry wollen ihr Fleisch haltbar machen und bauen sich kurzerhand einen Räucherofen.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-11: A&E Television Networks, LLC