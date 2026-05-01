Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Folge 10: Das Western-Windrad
41 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
Jake hilft einem Einheimischen, der immer wieder von einem besonders aggressiven Puma heimgesucht wird. Josh beschäftigt sich indes mit dem Umbau einer alten Windmühle.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 7-9, Season 9-11: A&E Television Networks, LLC