Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Folge 7: Der lange Marsch
40 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
Mike steigt bis zum höchsten Punkt von Kodiak Island auf, um eine Bergziege nach Hause zu bringen. Nun muss er den Abstieg mit dem Tier meistern. Martha und Tochter Elli machen sich auf die Suche nach neuen Jagdgründen.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 7-9, Season 9-11: A&E Television Networks, LLC