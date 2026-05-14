Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Folge 8: Die Kojoten-Attrappe
42 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
Harry und Kidd Youren überlegen sich, wie sie ihr Vieh am besten mit Wasser versorgen können, während Jake auf die Jagd nach einem Puma geht.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Mountain Men - Überleben in der Wildnis
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 7-9, Season 9-11: A&E Television Networks, LLC