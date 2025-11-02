Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mud Mountain Truckers

Die Tage nach Mikes Unfall

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 02.11.2025
44 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Als Craigs kleiner Bruder Brent eine Abkürzung nimmt, um mehr Holz vom Berg zu holen, führt ein Fehler dazu, dass der gesamte Betrieb stillgelegt wird. Mit Brents Geschäft am seidenen Faden muss Craig entscheiden, ob er seinem kleinen Bruder aus der Patsche helfen kann.

